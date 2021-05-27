Российские туристы полюбили караванинг

В России растёт спрос на автодома. Россияне приобретают их или берут в аренду, чтобы путешествовать по стране. Такой вид туризма называется караванинг, сообщил изданию "Российская газета" руководитель отдела продаж компании "Яхты на колёсах" Григорий Бондарь.

Дом на колёсах позволяет туристам сэкономить деньги на отелях и самостоятельно готовить пищу. В нашей стране нет серийного производства фургонов, в основном их заводят из Европы.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса поставок автодомов не было, а теперь у европейских продавцов их не хватает.

Стоимость качественного фургона составляет от 7 до 15 млн рублей. По прогнозам экспертов, популярность караванинга в России будет расти, поэтому нужно развивать инфраструктуру. Стоянки и места для заправки автодомов уже в дефиците.

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