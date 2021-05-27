ЕГЭ без стресса: как морально подготовить ребёнка к сдаче экзамена

31 мая 2021 года по всей России стартует основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Последние дни до экзамена являются самыми тревожными для школьников. Но стресс только мешает в таком важном деле.

О том, как правильно подготовить ребёнка к ЕГЭ, чтобы снизить у него тревожность и избежать проблем со здоровьем на фоне переживаний, сообщает сайт Москва 24.

Сон — лучший враг стресса

Член Союза педиатров России и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рекомендует раньше ложиться спать перед экзаменом, не позднее 22:00. Это поможет нивелировать гормоны стресса.

Накануне экзамена лучше отдохнуть — погулять на свежем воздухе, пообщаться с друзьями.

"Нужно, чтобы мозг по максимуму переключился и логически выстроил все знания в голове", — добавила врач.

Пища для ума

Накануне ЕГЭ не стоит ложиться спать на голодный желудок.

Перед экзаменом следует плотно позавтракать.

"Идеально подойдет бутерброд с индейкой, сырники. Также можно кашу, но тогда в нее нужно добавить орехи, какие-нибудь фрукты, ягоды", — отметила Добрецова.

На экзамен, кроме воды, можно взять с собой перекус, это поможет утолить голод и успокоиться. Лучше всего подойдут горький шоколад и фрукты.

Если нет никакого диагностированного заболевания, то не стоит пить перед экзаменом успокоительные средства, предупредила врач.

Психологическая подготовка

Очень важно заранее настроиться на экзамен.

"Мы настраиваемся, что все у нас получится и все под контролем. Работаем с собственными мыслями и исключаем плохие. Ведь сначала возникает мысль, а уже потом появляется чувство тревоги", — рассказала детский нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Спокойствие — это самое главное в такой важный период. Если человек спокоен, то у него получается структурировать мысли, хорошо вспоминать и логически находить ответы даже на неизвестные вопросы, добавила эксперт.

Родителям специалист напоминает о том, что важно не критиковать ребёнка, верить в него, говорить ему, что у него всё получится.

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