31 мая 2021 года по всей России стартует основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Последние дни до экзамена являются самыми тревожными для школьников. Но стресс только мешает в таком важном деле.
О том, как правильно подготовить ребёнка к ЕГЭ, чтобы снизить у него тревожность и избежать проблем со здоровьем на фоне переживаний, сообщает сайт Москва 24.
Член Союза педиатров России и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рекомендует раньше ложиться спать перед экзаменом, не позднее 22:00. Это поможет нивелировать гормоны стресса.
Накануне экзамена лучше отдохнуть — погулять на свежем воздухе, пообщаться с друзьями.
"Нужно, чтобы мозг по максимуму переключился и логически выстроил все знания в голове", — добавила врач.
Накануне ЕГЭ не стоит ложиться спать на голодный желудок.
Перед экзаменом следует плотно позавтракать.
"Идеально подойдет бутерброд с индейкой, сырники. Также можно кашу, но тогда в нее нужно добавить орехи, какие-нибудь фрукты, ягоды", — отметила Добрецова.
На экзамен, кроме воды, можно взять с собой перекус, это поможет утолить голод и успокоиться. Лучше всего подойдут горький шоколад и фрукты.
Если нет никакого диагностированного заболевания, то не стоит пить перед экзаменом успокоительные средства, предупредила врач.
Очень важно заранее настроиться на экзамен.
"Мы настраиваемся, что все у нас получится и все под контролем. Работаем с собственными мыслями и исключаем плохие. Ведь сначала возникает мысль, а уже потом появляется чувство тревоги", — рассказала детский нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.
Спокойствие — это самое главное в такой важный период. Если человек спокоен, то у него получается структурировать мысли, хорошо вспоминать и логически находить ответы даже на неизвестные вопросы, добавила эксперт.
Родителям специалист напоминает о том, что важно не критиковать ребёнка, верить в него, говорить ему, что у него всё получится.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?