ФСИН: заключённые могут зарабатывать до 224 тыс. рублей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) раскрыла среднюю зарплату российских заключённых. По данным ведомства, отбывающие наказание на объектах зарабатывают от 20 до 24 тыс. рублей. Но у некоторых заключённых доходы более высокие.

Так, в Белгородской области отбывающие наказание могут довольно быстро разбогатеть. Их заработок составляет 224 тыс. рублей в месяц, сообщают "Известия".

Неплохо зарабатывают заключённые в Новгородской области. Их зарплата составляет 102 тыс. рублей в месяц.

В Приморском крае осуждённым платят до 94 тыс. рублей, а в Волгоградской области - до 80 тыс. рублей.

Кем именно работают отбывающие наказание — не сообщается, но известно, что они трудятся в строительной сфере, сельском хозяйстве и в развивающихся сферах экономики. Кроме того, осуждённых привлекают к переработке твёрдых отходов и к работам по реализации крупных государственных проектов.

В исправительных центрах заключённым разрешено общаться с родственниками, а также пользоваться компьютерами и телефонами.

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