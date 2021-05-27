Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) раскрыла среднюю зарплату российских заключённых. По данным ведомства, отбывающие наказание на объектах зарабатывают от 20 до 24 тыс. рублей. Но у некоторых заключённых доходы более высокие.
Так, в Белгородской области отбывающие наказание могут довольно быстро разбогатеть. Их заработок составляет 224 тыс. рублей в месяц, сообщают "Известия".
Неплохо зарабатывают заключённые в Новгородской области. Их зарплата составляет 102 тыс. рублей в месяц.
В Приморском крае осуждённым платят до 94 тыс. рублей, а в Волгоградской области - до 80 тыс. рублей.
Кем именно работают отбывающие наказание — не сообщается, но известно, что они трудятся в строительной сфере, сельском хозяйстве и в развивающихся сферах экономики. Кроме того, осуждённых привлекают к переработке твёрдых отходов и к работам по реализации крупных государственных проектов.
В исправительных центрах заключённым разрешено общаться с родственниками, а также пользоваться компьютерами и телефонами.
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