С момента введения ЕГЭ вокруг него не утихают споры. Некоторые специалисты в области образования считают, что у школьников должна быть альтернатива — сдавать экзамен в форме ЕГЭ или в виде сочинения и устной проверки знаний.

Свою позицию по этому вопросу в интервью "Правде.Ру" озвучил доктор педагогических наук, профессор, член Общественной палаты по образованию, замруководителя лаборатории теоретической педагогики и философии образования Института стратегии развития образования РАО Яков Турбовский.

"Если школьникам предоставить альтернативу, то ЕГЭ, по сути, вообще перестанет существовать.

"ЕГЭ ничего не проверяет"

Нам пора чётко понять, чего мы хотим, для чего нужны экзамены. ЕГЭ не проверяет того, что нам нужно от ученика. Он не имеет никакого отношения к стандарту.

Стандарт определяет те качества, которые мы хотим воспитать в личности, а ЕГЭ же проверяет формальные знания, которые ВУЗам не нужны.

А так как ученик уже забыл арифметику к 10 классу, он вынужден заниматься с репетиторами. Проблема заключается именно в том, что если мы предоставляем какие-то альтернативы, то должны понимать, для чего мы это делаем. Ведь мы же с барабанами вводим какое-то нововведение, инновацию, а потом стыдливо уходим от неё, как будто её и не было. Что даст эта альтернатива, никто не знает.

"Школа должна служить детям"

Важно помнить о том, что школа изначально должна служить ребёнку, а не наоборот, предоставлять ему право. Мы его к этому праву подготовили, он сам должен это понимать, а если не понимает, то что это за альтернатива? Школа должна отвечать за выбор ребёнка.

Но сегодня, так как школа стала сферой услуг, действует такой лозунг: пришёл учиться — учись, не хочешь — не надо. Учитель ни за что теперь не отвечает. Никто у нас не подводил итогов ЕГЭ. Этот экзамен превратили в политическое мероприятие с охраной и дикой нервотрёпкой.

У нас не думают о том, что учение — это подготовка к жизни, это набор знаний, которые позволяют ребёнку определиться, что он хочет.

Ребёнок приходит в школу и сначала хочет учиться, а через какое-то время — совсем не хочет. Предоставляемая альтернатива лучше, чем ничего", — заключил эксперт.