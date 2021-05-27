Прилепин показал рейтинг выдающихся людей всех времён и народов

Писатель и лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" Захар Прилепин разместил в своём Instagram-аккаунте список личностей, которые были признаны интернет-голосованием величайшими личностями в истории.

Статистические данные, размещённые писателем в его микроблоге, датируются 2017 годом.

Тройку лидеров возглавляют Сталин (38%), Путин (34%) и Пушкин (34%). Затем следует Ленин, Пётр I, Гагарин, Толстой, Жуков, Екатерина II и Лермонтов.

"Задумался. В сущности, народ наш суров, мудр, огромен. У нас суровая, огромная история. Хотел бы видеть в продолжении списка Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Владимира Крестителя, Невского, Донского, Грозного, Суворова, Ермака, Дежнёва, Степана Разина, Ломоносова, Есенина, Достоевского, Циолковского, Рокоссовского, Дзержинского, Королева, Свиридова, Шолохова", — продолжил список Прилепин.

Не все подписчики писателя были согласны с таким распределением ролей.

"Я всегда удивлялась этим интернет-голосованиям. Странный рейтинг, сомнительный, мягко говоря. Список кандидатов такой разительный", — комментировали рейтинг фолловеры.

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