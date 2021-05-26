На набережной Сочи высадили аллепские сосны

На приморской набережной Сочи появились новые деревья. Несколько алеппских сосен были высажены в рамках программы по озеленению города. Инициатором акции стала компания "Юниверсити Плаза" при поддержке администрации Сочи.

"Комплекс зданий Российского Международного Олимпийского Университета был создан в рамках подготовки города к Олимпиаде в самом центре курорта — на верхней приморской набережной. На учебу в Сочи приезжают представители разных стран мира. И все они удивляются красоте нашего города. Поддерживать ее мы считаем своей обязанностью", — рассказал исполнительный директор компании "Юниверсити Плаза" Олег Удачин.

Зеленый наряд города в центре Сочи формировался в 60-х годах прошлого века. Постепенно многие деревья приходят в аварийное состояние.

"Многие деревья гибнут из-за загрязнения воздуха, часто это происходит по естественным причинам, в городах срок жизни деревьев значительно меньше, чем в дикой природе. Поэтому необходимо поддерживать зеленый купол курорта новыми посадками", — подчеркнул директор экологического экспертного центра "Мир ЭКО" Роман Романов.

Вид новых деревьев и место высадки были определены специалистами Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи. Посадочный материал был закуплен в специализированном питомнике. Помимо приморской набережной у комплекса зданий Российского Международного Олимпийского Университета новые деревья были посажены на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. Всего в рамках акции появилось 53 новых сосны, включая краснокнижные пицундские.