Юристы "Собеседника" провалили дело по иску Евгения Пригожина

Савеловский районный суд города Москвы 26 мая 2021 года вынес решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина к изданию "Собеседник" и журналисту Максиму Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Судебная инстанция признала информацию, распространяемую изданием о деятельности истца, недостоверной и порочащей и постановила взыскать с "Собеседника" и Шевченко по 150 тыс. рублей в пользу Пригожина.

Ранее, после передачи иска в суд данное издание уже удалило оспариваемые публикации, тем самым признав их лживость и недостоверность.

Тем не менее, юристы бизнесмена готовят новый иск к представителям стороны ответчика. Поводом к новому разбирательству послужили действия юриста "Собеседника" Романа Шишкина, продемонстрировавшего в ходе процесса вопиющий непрофессионализм, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Вначале, стараясь оправдаться, представители "Собеседника" пытались безуспешно переложить ответственность на издание "Медуза" (СМИ включено в реестр иноагентов), как на источник информации. Затем в адрес юристов "Конкорда" поступило письмо от Шишкина, с просьбой о заключении мирового соглашения. Однако уже в ходе судебного слушания юрист "Собеседника" заявил, что не имеет никакого отношения к данному посланию, и что оно было сфальсифицировано.

Юристы "Конкорда" обратились в компанию Mail. ru Group, сотрудники которой подтвердили, что указанное письмо отправлял именно Роман Шишкин. Сторона истца оценивает действия юриста "Собеседника" как преступные и готова обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложный донос", учитывая, что в ходе процесса Шишкин признал авторство этих посланий.