Страдающие от курящих соседей россияне могут подать на нерадивых жильцов в суд и получить компенсацию за моральный вред.
"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечёт обязанность компенсировать моральный вред", — разъяснил в интервью РИА "Новости" глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Гармоничное развитие человечества зависит от состояния окружающей среды, поэтому защита экологии — одна из приоритетных целей правового регулирования государства, добавил он.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?