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Соседи курят? Можно требовать компенсацию

Общество

Страдающие от курящих соседей россияне могут подать на нерадивых жильцов в суд и получить компенсацию за моральный вред.

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечёт обязанность компенсировать моральный вред", — разъяснил в интервью РИА "Новости" глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Гармоничное развитие человечества зависит от состояния окружающей среды, поэтому защита экологии — одна из приоритетных целей правового регулирования государства, добавил он.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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