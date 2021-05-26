Получив очередное послание от супруги, Алексей Навальный подумал, что кто-то пытается писать ему от лица жены Юлии. Смутил блогера официальный тон телеграммы и подпись — "любовь всей вашей жизни".
В тюрьме Навальный стал очень мнителен и подозрителен. Насторожила оппозиционера необычная манера общения Юлии в полученной телеграмме.
В своём ответе блогер пытается прояснить, действительно ли письмо ему написала драгоценная супруга.
"Йуля, получил от тебя телеграмму, подписано — "любовь всей вашей жизни". явно же от тебя, но всё равно волнуюсь. Вдруг не от тебя? И не от прекрасной России будущего" (орфография автора сохранена — прим. ред)", — разместила снимок телеграммы Юлия Навальная в своём Instagram-аккаунте.
В послании Навальный также спрашивает разрешение у жены отрастить усы.
Супруга оппозионера отреагировала на его сомнение.
"Отправила мужу телеграмму. Написала всё, как полагается. Не только "с любовью", но и "с уважением", "Алексей Анатольевич", на Вы. И что я получаю в ответ? Мало того, что он сомневается, что это моя телеграмма (конечно, моя), так он ещё и усы собрался отрастить", — пишет Юлия в своём микроблоге.
Подписчики отметили, что взаимоотношения у супругов очень трогательные.
"И смешно и грустно";
"Юмор и любовь спасут мир", — комментируют переписку Навальных в Сети.
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