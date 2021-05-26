В прямом эфире ОК обсудят проблемы детей и подростков с диагнозом ВИЧ

26 мая в 18:00 (мск) в группе ОК "Касается даже тех, кого не касается" состоится встреча, в рамках которой врачи и психологи расскажут, как помочь детям со сложными диагнозами подготовиться ко взрослой жизни. В эфире также примет участие певица Зара.

Организаторы мероприятия — социальная сеть "Одноклассники", ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО.

Герои и гости программы расскажут, как родителям обеспечить регулярное принятие терапии ребёнком, как помочь ему установить нормальное общение с другими людьми и подготовиться ко взрослой жизни.

В России более 10 000 детей и подростков с диагнозом ВИЧ. 40% из них живут с приёмными родителями.

"По данным ЮНЭЙДС, число подростков и молодых людей в возрасте 15-24 лет, живущих с ВИЧ, в странах Восточной Европы и Центральной Азии выросло с 2015 по 2020 годы на 12%, и 54% среди них (более 70 тыс. человек) — это парни и молодые мужчины. Растет число случаев инфицирования молодежи сексуальным путём. При этом знания о профилактике ВИЧ среди подростков и молодёжи в странах ВЕЦА остаются низкими. Именно поэтому так важно, чтобы родители помогли подросткам найти качественную информацию о профилактике ВИЧ и репродуктивном здоровье, о том, как защитить себя от насилия, буллинга, как сказать "нет", как выстроить личные границы", — пояснила Елена Кирюшина, специалист по работе с молодёжью в Региональном офисе ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии.