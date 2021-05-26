Эксперты рассказали, чем можно заменить ЕГЭ

Эксперты в области образования в интервью URA.RU рассказали о возможных альтернативах ЕГЭ.

"В частности, одним из вариантов является итоговое портфолио ученика. Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл. Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы", — считает руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков.

По мнению эксперта, это позволит ученику избежать стресса и перегрузок из-за ЕГЭ. Тем школьникам, которые хотят сдавать ЕГЭ, нужно оставить эту возможность.

Ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко считает, что данная система не позволит объективно оценить учеников, которые сдавали разные экзамены. Он предлагает оценивать портфолио как дополнение.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин считает, что школьникам нужно дать право выбора — сдавать экзамен в форме ЕГЭ или в виде сочинения и устной проверки знаний. По мнению эксперта, это повысит шансы на поступление в высшие учебные заведения детей с творческими способностями.

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