EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из английского замка украли чётки королевы Марии Стюарт
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
У Заворотнюк обострилось онкологическое заболевание
Время выбрало нас: Лукашенко о "ледяной войне" и "шатании" Белоруссии
Доктор Мясников предупредил о "раковой" колбасе
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Решение Байдена по санкциям "СП-2" вызвало "боль" в Польше
Дробыш вспомнил, как спасал участников "Фабрики звёзд" от артистов-содомитов
Сборная России проведёт четвёртый матч на ЧМ по хоккею в Риге

Эксперты рассказали, чем можно заменить ЕГЭ

Общество

Эксперты в области образования в интервью URA.RU рассказали о возможных альтернативах ЕГЭ.

Эксперты рассказали, чем можно заменить ЕГЭ

"В частности, одним из вариантов является итоговое портфолио ученика. Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл. Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы", — считает руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков.

По мнению эксперта, это позволит ученику избежать стресса и перегрузок из-за ЕГЭ. Тем школьникам, которые хотят сдавать ЕГЭ, нужно оставить эту возможность.

Ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко считает, что данная система не позволит объективно оценить учеников, которые сдавали разные экзамены. Он предлагает оценивать портфолио как дополнение.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин считает, что школьникам нужно дать право выбора — сдавать экзамен в форме ЕГЭ или в виде сочинения и устной проверки знаний. По мнению эксперта, это повысит шансы на поступление в высшие учебные заведения детей с творческими способностями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ТОП-10 причин отменить ЕГЭ
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Судьба России - периферия или лидер мира?
Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов
Садовый василёк: идеальное растение для новичков
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до холодов
Родителей снова предупредили об опасности открытых окон
Эксперты рассказали, чем можно заменить ЕГЭ
Захарова отреагировала на снятие флага России в Риге
Из английского замка украли чётки королевы Марии Стюарт
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
У Заворотнюк обострилось онкологическое заболевание
Популярное
Профилактика
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких

Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это – ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины…

Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Прибалтика
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Техника красоты
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Любовь Степушова Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 26 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Полезно знать
Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение
Хоккей. Последние новости
Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии
Старая ванна: практическое применение в саду
Ландшафтный дизайн
Старая ванна: практическое применение в саду
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников