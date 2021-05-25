Подруга Протасевича призналась, что публиковала данные белорусских силовиков

Гражданку РФ Софью Сапегу подозревают в совершении ряда уголовно наказуемых деяний на территории Белоруссии. Она была задержана вместе с Романом Протасевичем.

Софья Сапега и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич летели из Греции в Вильнюс на самолёте компании Ryanair, экстренно приземлившемся в Минске после полученного диспетчерской службой сообщения о минировании лайнера. Протасевич и Сапега были задержаны после проверки документов.

В настоящее время Софья Сапега арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Во вторник, 25 мая, представитель посольства России в Белоруссии встретился с россиянкой в рамках предоставленного консульского доступа. Родителям арестованной был рекомендован адвокат. Представитель защиты не смог сообщить, по каким статьям арестована россиянка, сославшись на подписку о неразглашении.

"Моя дочь не занималась никакой политической деятельностью. Она занималась тем, что заканчивала Европейский государственный университет, сейчас у неё как раз защита её работы, она должна была уже в ближайшее время получить диплом", — заявила в эфире телеканала "Россия 1" мать Софьи Анна Дудич.

Она пояснила, что её дочь встречается с Романом Протасевичем и молодые люди летали в Грецию на отдых. А в остальном Софья — "обычная студентка и порядочная девчонка". Позиция матери понятна, однако расходится со словами самой Софьи.

"Я, Сапега Софья Андреевна… Являюсь редактором Telegram-канала "Чёрная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", — говорит Сапега на опубликованном видео.

Telegram-канал "Чёрная книга Беларуси" признан в республике экстремистским. Такое решение в апреле 2021 года вынес суд Железнодорожного района Гомеля.

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