Телеведущий Соловьёв жёстко осадил актёра Майкова

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на заявления актёра Павла Майкова, обвинившего его в "разжигании агрессии, межнациональной розни" и всякого прочего.

В недавнем интервью известный по роли Пчелы в некогда популярном сериале "Бригада" актёр Павел Майков высказал несколько спорных утверждений. В частности, он заявил, что "зритель почему-то возомнил себя критиком, которому даже не нужно кино смотреть, главное — высказать своё мнение", раскритиковал парад Победы и обвинил телеведущего Владимира Соловьёва в "разжигании агрессии и межнациональной розни". Также он припомнил критику в адрес своего прошлогоднего инстаграм-ролика, где назвал парад Победы "пуканьем народными деньгами в воздух", и назвал Россию "страной победившего быдла".

Владимир Соловьёв предложил актёру для начала записаться в очередь желающих подать на него в суд и поинтересовался, почему Майков, критикующий парад Победы, "имеет право на своё мнение", а те, кто с ним не согласен — не имеют такого права? И не смущает ли артиста то, что деньги он зарабатывает в России, о которой позволяет себе оскорбительные высказывания?

"Чтобы ты знал: не быдло в нашей стране победило, а народ. Победил таких, как ты. Победил международных террористов в Чечне. Наш народ победил прямо с Великой Отечественной войны, понимаешь? И преемственность у нас великая. И событие, которое произошло, очень и очень важное. А если ты живешь в мире окружающего тебя *** (нечистот), это твоя проблема. Это твоя душа постоянно тебе подкидывает *** (нечистоты) в очи", — сказал, как отрезал, Соловьёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.