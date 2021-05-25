Навальный заявил, что против него "сфабриковали" три новых уголовных дела

Алексей Навальный посетовал на то, что, сидя в тюрьме, он с каждым днём становится всё более закоренелым преступником.

Блогер объяснил, что с ним побеседовал следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России. Оппозиционера, по его словам, уведомили о том, что он виновен ещё в трёх уголовно наказуемых злодеяниях.

"Он сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трём уголовным делам я — Навальный Алексей Анатольевич", — написал оппозиционер в своём Instagram-аккаунте.

Провинился Навальный, по утверждению следователя, в трёх серьёзных преступлениях.

"Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК (объявлен иностранным агентом — прим ред.). Постановление на трёх листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил". Вот и всё. Чё там доказывать, вы его фамилию видели? Против него любые дела можно возбуждать", — горько иронизирует заключённый.

Кроме того, Навальный обвиняется в том, что он "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей".

"Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина". Ха-ха-ха", — пишет оппозиционер.

Третье злодеяние Навального связано с оскорблением судьи Акимовой, которая вела дело об "оскорблении ветерана".

"Мой мощный преступный синдикат растёт. Я совершаю всё больше преступлений. Всё больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, для этого нужно Главное следственное управление и его "следователи по особо важным делам". В общем, я гений и кукловод преступного мира. Профессор Навариарти", — язвит блогер.