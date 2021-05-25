86% россиян отказались от отпуска за границей

86% россиян будут отдыхать этим летом в России. Такие данные приводят аналитики сервисов Работа. ру и СберАвто. В исследовании приняли участие более 5 тыс. российских граждан, сообщает Псковское агентство информации.

46% опрошенных не собираются отказываться от летнего отпуска. 26% граждан хотят пойти в отпуск в июне, а 35% — в июле. Большинство россиян предпочитает отдохнуть в августе (39%).

Где будут отдыхать россияне

14% респондентов отправятся отдыхать в Москву или Подмосковье. 12% россиян в качестве места отдыха выбрали Крым.

7% участников исследования хотят отдыхать в Санкт-Петербурге. 5% россиян хотели бы отдохнуть в Анапе, а 4% в Краснодаре.

2% выбрали для отдыха Геленджик. Также россияне планируют побывать в многочисленных деревнях, расположенных в разных уголках России.

26% российских граждан отправятся в отпуск на своём автомобиле, а четверть опрошенных — на самолёте. 19% респондентов будут добираться до места отдыха на электричке или поезде, а 18% — останутся в месте пребывания. 7% собираются путешествовать на автобусе. В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что смогут добраться от места отдыха пешком.

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