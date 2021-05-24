Конкурс Евровидение набрал в России более 20 млн просмотров

С 18 по 22 мая в Роттердаме проходил ежегодный конкурс песни Евровидение 2021.

Две российские соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте" собрали более 12 млн просмотров на прямых онлайн-трансляциях двух полуфиналов конкурса 18 и 20 мая. На всех онлайн-ресурсах Первого канала трансляции Евровидения собрали более 20 млн просмотров.

В общей сложности трансляцию Евровидения-2021 в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" посмотрели более 6,5 млн человек.

Первый полуфинал вызвал больший интерес, так как в нём выступала Манижа.

Самыми активными пользователями ОК оказались зрители в возрасте от 25 до 55 лет. Через VK трансляцию в основном смотрели зрители от 21 до 36 лет.

С момента официального релиза трек Russian Woman, который представила Манижа на Евровидении, VK и OK собрали свыше 6 млн прослушиваний.

Число слушателей в VK за неделю выросло в восемь раз, а количество прослушиваний — в четыре раза.

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