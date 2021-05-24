Эксперты раскрыли возможные причины нападений школьников на учителей

Нападение на гимназию №175 в Казани взбудоражило российскую общественность. Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник учебного заведения, открыл огонь в здании. Жертвами нападения стали девять человек. 23 человека находятся в больнице.

Спустя несколько дней в Пермском крае 16-летний учащийся лицея №1 с ножом напал на учительницу физики. Женщина находится в больнице.

Почему российские школьники нападают на учителей? Что с этим делать?

На этот сложный вопрос в интервью "Правде.Ру" попытались ответить действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад и педагог Ефим Штейнберг.

"Честно вам скажу, что вопрос не из лёгких. Правильный, по моему убеждению, ответ на этот сложный вопрос, — это резко изменить жизнь от начала до конца, сверху донизу, жить совершенно по-другому, ради других целей и ради того, чтобы мы помогали друг другу спасаться. На самом деле это означает глобальную революцию. Начать нужно с простых вещей — с целей нашей жизни, с её основных радостей и, конечно, важно понимание человека растущего, человека меняющегося, человека иногда опасного для себя, а чаще — для окружающих", — пояснил Борис Бим-Бад.

"Нужен вожак"

"Жизнь — невероятно сложная штука. Если мы хотим, чтобы она была не такой страшной, не такой мучительной, не такой казанско-трагической, для этого нужно менять её очень мужественно и целиком. И нужен, конечно, вожак, который был бы одновременно и примером и доказывал бы своей жизнью, что он прав. Нужен замечательный человек редчайших душевных качеств. Без него ничего не получится", — пояснил он.

Педагог Ефим Штейнберг, комментируя инциденты с нападениями на педагогов, заявил о необходимости введения изменений в работе школ.

По мнению эксперта, в школах сейчас всё образование и воспитание построено таким образом, что педагоги больше думают о престиже учебного заведения, о тех баллах, которые они получат за работу.

Школы не заботятся о детях

"Из школ ушла гуманная педагогика, забота о каждом ребёнке. Родители привыкли к тому, что школа оказывает им образовательные услуги. Я всегда выступал против этого. "Вы нам должны теперь" — такое представление у родителей. "Вы нам должны: учителя должны, школа, в целом, должна, внешкольные учреждения должны". Они с таким настроем приходят к нам. Это тоже сказалось. И в этом случае никто никому не должен. Потерялся этот контакт учителей с родителями", — пояснил Штейнберг.

Учителя не занимаются с детьми после уроков, только за дополнительную плату.

"Я всё время говорю, сколько учителю не плати, если у него нет сердца, если у него нет души, если он не чувствует тех, с кем в данный момент взаимодействует, хоть ты его озолоти, он будет взаимодействовать формально. Тем более что сейчас в приоритете не добро, а участие в олимпиадах, участие в том, в другом, в третьем. Мероприятия! Мне кажется, вот эта сторона упускается", — считает эксперт.

Что делать?

"Нет каких-то дерзких объединений. Сейчас есть детское объединение "Российское движение школьников". Во-первых, оно пришло сверху. Во-вторых, оно уже тоже организовано как российское движение. Все занимаются мероприятиями, количеством участия в этих мероприятиях. А что это даёт ребёнку, что даёт его душе, его сердцу, мало кого интересует. А именно об этом и надо думать", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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