"Народных дипломатов" из ФРГ удивило качество крымских дорог

В рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов" полуостров посетила делегация из ФРГ.

Группа из 25 граждан ФРГ прибыла в Крым в субботу, 22 мая. В рамках ознакомительного визита представители Германии пообщаются с местными жителями и оценят инфраструктуру полуострова. Это первая зарубежная делегация, посетившая Республику Крым после пандемии коронавируса. Сопровождает гостей глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии", — рассказал он агентству РИА Новости.

Ранее в Крыму отреагировали на выдвинутые Киевом условия подачи воды на полуостров. Как заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, водоснабжение будет возобновлено только после "демилитаризации и деоккупации". В Крыму его заявление назвали "грязными инсинуациями".

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