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Собчак высмеяла спецназовцев Шойгу, подготовленных старообрядцами

Общество

Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что к подготовке отделений спецназа теперь подключены таëжные старообрядцы.

Собчак высмеяла спецназовцев Шойгу, подготовленных старообрядцами

Ксению Собчак удивил метод обучения отрядов специального назначения.

"С чем связан такой креатив, мне не очень понятно. Толи Шойгу узнал слово дауншифтинг, толи неправильно понял выражение внутренняя эмиграция, — говорит журналистка в своей YouTube-программе "Осторожно: новости!". — Теперь наши силовики будут обучаться в тайге, в тувинских степях, чему именно, Шойгу тоже не уточнил.

Ксения Анатольевна приводит слова Сергея Шойгу по поводу новаторских методов обучения силовиков.

"Большинство тех, кто живет в тайге, не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью… Их называют в миру старообрядцами, но они невероятно опытные по жизни, рукастые…" — цитирует Ксения Сергея Кужугетовича.

Новость вызвала у Собчак всплеск остроумия.

"Что там у вас, новые сверхзвуковые ракеты? А наш спецназ скоро научиться есть мох", — язвит журналистка.

Светская львица уверена, что в этой новости скрывается особый подтекст, который она попробовала расшифровать.

"Все эти игры со старообрядцами, спецназем, тайгой, это какой-то очередной сигнал из Кремля — наша национальная идея — тотальное возвращение к корням. А точнее поглубже в землю. Нам, видимо, тоже предлагается уйти в тайгу вслед за Агафьей Лыковой и жить без связи с миром, но с библией, козами и антисанитарией. Давайте подождем обновления "Эпл" и тогда уже с чистой совестью и новым "Эплом" — в тайгу, — шутит журналистка.

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Шойгу: старообрядцы тренируют российский спецназ.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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