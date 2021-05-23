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Причину "запрограммированной бедности" назвала психотерапевт

Общество

Пожалуй, единственный вид насилия, который может быть оправдан — это придушить своего Внутреннего Критика, чтобы не мешал менять свою жизнь к лучшему.

Причину "запрограммированной бедности" назвала психотерапевт

"Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе", — напоминает психотерапевт Анна Стори.

По её словам, распоясавшийся Внутренний Критик вполне способен "перекрикивать" голоса Разума, Логики и Интуиции, заставляя принимать неверные решения. Его голос — это наша "внутренняя крепость": примитивная защита, выстраиваемая с самого детства для выживания в мире взрослых.

"Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь", — пояснила эксперт агентству "Прайм".

Именно этот внутренний голос формирует у людей привычки жалеть себя, на всём экономить, оценивать всё в денежном эквиваленте и впадать в панику, когда деньги заканчиваются. То есть буквально заставляет человека оставаться бедным.

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