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В Крыму оценили выдвинутые Киевом условия подачи воды

Общество

"Если в кране нет воды — воду выпили… российские военные", — заявление в таком духе сделал ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В Крыму оценили выдвинутые Киевом условия подачи воды

Украина возобновит подачу воды в Крым только после "демилитаризации и деоккупации" полуострова, подчеркнул спикер МИД Украины. В крыму это заявление назвали "грязными инсинуациями". Высказывания подобного рода от представителей украинских властей в целом отражают степень деградации внешней политики "незалежной", уверен руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счёте, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило. Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мёртвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, находившийся в начале мая с рабочей поездкой в Крыму, заявил, что Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов.

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Борьба за воду: Крым направит встречный иск Украине
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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