EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества
Лавров сравнил страны Прибалтики с гопниками
Зеленский продлил санкции против россиян и компаний из "чёрного списка"
Разрядит ли встреча Путина и Байдена мировую обстановку
Почему женщины хотят быть Ларой Крофт
Людмила Николаева: У федеральных каналов нет интереса к русской песне
В Подмосковье задержали организаторов незаконных свалок
Пригожин назвал Bellingcat финансовой структурой, а не СМИ
Байдена возмутили студенты, не оценившие его шутку

В Ростех стартовали испытания новой высокоточной ракеты "Монолит"

Общество

"Техмаш" тестирует макеты новой высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 мм,

В Ростех стартовали испытания новой высокоточной ракеты "Монолит"

Об испытаниях рассказал один из руководителей научно-производственного концерна Александр Кочкин.

Исполнительный директор "Техмаш" (входит в Ростех) объяснил, как именно проходит преварительное тестирование.

"Разработка корректируемой ракеты "Монолит" ведется в инициативном порядке. Проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик", — цитирует слова Кочкина РИА "Новости".

Если испытания пройдут успешно, будет обсуждаться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования.

Руководитель "Техмаша" отметил, что сроки государственных испытаний "Монолита" пока не определены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Боевой «Монолит»: какой будет российская авиационная ракета нового поколения
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В РПЦ объяснили, грешно ли вакцинироваться от COVID
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества
Лавров сравнил страны Прибалтики с гопниками
Можно ли ладить с США, не предавая национальные интересы?
Зеленский продлил санкции против россиян и компаний из "чёрного списка"
Знак зодиака 22 мая: знаменитые Близнецы
Мельница мифов: паучихи совсем не мужеубийцы!
В слюне нашли мощный наркотик
Мельница мифов: эти загадочные змеи
﻿Мельница мифов: старше кириллицы - глаголица?
Популярное
Ваше здоровье
Пять способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) - обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.

Пять способов снять спазмы сосудов без лекарств
Почему гриб можно и срывать, и срезать
Полезно знать
Почему гриб можно и срывать, и срезать
Флебология
Варикоз: причины появления, лечение, профилактика
Полезно знать
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Усам Оздемиров Можно ли ладить с США, не предавая национальные интересы? Усам Оздемиров Соломон Соловьев Знак зодиака 22 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Антон Евсеев Драмы науки: Кто украл вулканизацию? Антон Евсеев
Забытые методики
Народные средства для восстановления гормонального баланса
Российский шоу-бизнес
Бузова в странных трусах спровоцировала волну хейта — фото
Мельница мифов: слоны - вовсе не алкоголики!
Полезно знать
Мельница мифов: слоны - вовсе не алкоголики!
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников