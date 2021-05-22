В Ростех стартовали испытания новой высокоточной ракеты "Монолит"

"Техмаш" тестирует макеты новой высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 мм,

Об испытаниях рассказал один из руководителей научно-производственного концерна Александр Кочкин.

Исполнительный директор "Техмаш" (входит в Ростех) объяснил, как именно проходит преварительное тестирование.

"Разработка корректируемой ракеты "Монолит" ведется в инициативном порядке. Проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик", — цитирует слова Кочкина РИА "Новости".

Если испытания пройдут успешно, будет обсуждаться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования.

Руководитель "Техмаша" отметил, что сроки государственных испытаний "Монолита" пока не определены.

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