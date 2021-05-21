Песков обещал исполнить просьбу студента о награждении его матери

Студент-первокурсник Иван Дзыгар, один из участников марафона "Новое знание", обратился к пресс-секретарю президента РФ Дмитрия Пескова с просьбой, чтобы Владимир Путин вручил его матери орден "Родительская слава". В интервью телеканалу "360" молодой человек объяснил, почему у него возникла такая идея.

Иван рассказал Пескову, что он из многодетной семьи. У него пять младших братьев и две сестры, поэтому он хотел, чтобы его мать получила заслуженную награду.

Песков обещал выполнить просьбу студента.

Первокурсник заявил, что очень уважает своих родителей, поэтому хотел бы, чтобы его маму наградил президент РФ.

Иван рассказал, что его мама — Наталья Дзыгар - кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, а отец — мастер спорта по греко-римской борьбе. Кроме того, он ветеран войны в Афганистане. Сейчас мама Ивана — преподаватель по йоге, а отец вышел на пенсию.

"Я восхищаюсь своими родителями, в частности мамой. Они всегда делали все, чтобы мы ни в чем не нуждались. И для этого иногда маме приходилось работать с папой почти круглосуточно. Это был 2010 год, когда мы только в Москву переехали. И сейчас у нас уже все хорошо: своя квартира, все есть. И этого всего добились родители", — рассказал молодой человек.

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