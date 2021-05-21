Какую рубаху надел Зеленский в День вышиванки, объяснила искусствовед

Рубашка, которую президент Украины Владимир Зеленский надел в День вышиванки, чтобы поздравить сограждан с праздником, вышиванкой не является. Это косоворотка.

Зрада, как водится, пришла откуда не ждали. В инстаграме Зеленского разразился настоящий холивар. Защищать президента пришлось и его офису, и самому дизайнеру, разработавшему злополучную рубашку. Заступники ссылались на "региональные особенности" и "варианты кроя", но прозвучало это не слишком убедительно.

В чём разница между русской косовороткой и украинской вышиванкой, объяснила Москве 24 искусствовед, доктор искусствоведения Раиса Кирсанова. На различие намекает само название русской рубашки — разрез ворота у неё смещён вбок. Украинская же вышиванка представляет собой обыкновенную рубашку с отложным воротничком. Как пояснила эксперт, в древности на груди славянских рубах вышивали сакральные символы-обереги. "Разрезать" их считалось недопустимым, поэтому ворот и смещали вбок.

"На фотографии действительно косоворотка. У неё ворот застёгивается или завязывается сбоку. То, что было на Зеленском, конечно, не вышиванка", — резюмировала Раиса Кирсанова.

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