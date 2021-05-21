Пригожин назвал Bellingcat финансовой структурой, а не СМИ

Группа Bellingcat в очередной раз перенесла дату выхода фильма-расследования, посвященного "ЧВК Вагнера". Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в интервью Live24 рассказал, с какой целью создается данный материал и почему организация опять перенесла дату его выпуска.

Пригожин напомнил, что Bellingcat специализируется на проведении псевдорасследований по заказу иностранных спецслужб. Деятельность организации направлена на формирование общественного мнения, а также на дискредитацию России на международной арене.

"По моему мнению, Bellingcat — абсолютно никчемная организация по формированию фейков на заказ. Заказывают их за неплохие деньги, кстати, различные спецслужбы. Задача Bellingcat, как им кажется, в дискредитации России. Я бы Bellingcat в принципе не называл СМИ. Я бы назвал их финансовой структурой. Прекрасно понимаю, почему Христо Грозев зациклился на России. Рубль — пока плохо конвертируемая валюта. А вот Эрдоган — красавчик, подкинул ему деньжат, поэтому ни одного расследования про Турцию за всё время так и не вышло", — подчеркнул предприниматель.

По словам Пригожина, создать фейк и распространить его в медиапространстве достаточно просто. Таким способом любого гражданина РФ можно на словах превратить в преступника.

В качестве примера бизнесмен привел историю жителя Брянска Руслана Нехаева, которого журналисты обвинили в совершении преступления в другом государстве.

Предприниматель заявил, что у него есть друзья, который тесно общаются с Bellingcat. По их словам, представители МИ-6 заплатили Грозеву и поручили ему создать с нуля расследование. По этой причине у него и отсутствует доказательственная основа.

Пригожин иронично заметил, что не стоит торопить организацию с публикацией расследования. К осени его могут дополнить эпизодами из голливудских фильмов.

"К концу лета, я надеюсь, в карманах задержанных в Белоруссии граждан Российской Федерации найдутся миниатюрные атомные бомбы, засушенные человеческие головы, флешки со взломанных серверов Пентагона и целый пакет пионерских значков, которые и стали причиной ареста. Там же будут документы с планами вмешательства в президентские выборы США 2028 года, где схлестнутся Камала Харрис (её, кстати, русские будут поддерживать, ведь она окажется сотрудницей наших спецслужб) и незаконнорожденный сын Трампа — активист Black Lives Matter", — заключил бизнесмен.