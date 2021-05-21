Гала-концерт "Добровидения" пройдет 24 мая в Санкт-Петербурге

Завершается подготовка к гала-концерту лауреатов и почетных гостей VI Международного фестиваля народной песни "Добровидение", который состоится 24 мая 2021 года, в День славянской культуры и письменности (приуроченный, в свою очередь, к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия), на площадке многофункционального спортивно-концертного комплекса "Сибур Арена" в Санкт-Петербурге.
В гала-концерте примут участие:
Почетный гость программы — российский центр "Играй, гармонь" Первого канала с Анастасией и Захаром Заволокиными.
Фестиваль традиционно поддерживают известные политики и общественные деятели. В 2016 году начало фестивалю "Добровидение" положили:
Генеральный партнер конкурса — социальный предприниматель и меценат Роман Викторович Василенко, инициатор ряда социальных проектов, в том числе Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей". Фестивалю оказывают финансовую помощь также ПАО "Газпром", АО "Россельхозбанк", ОАО "РЖД".
Как отмечает учредитель "Добровидения" и председатель его оргкомитета депутат Государственной думы от "Справедливой России" Олег Нилов, фестиваль задумывался как своего рода духовно-нравственный ответ "Евровидению", которое в последние годы все больше скатывается к тиражированию и пропаганде сомнительных, псевдокультурных ценностей.
Главное предназначение "Добровидения", по его словам, в сохранении народов и их ценностей, в продвижении народного фольклора и народных традиций, которые складывались веками и несли в себе народный ген, самую суть народной ментальности.
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