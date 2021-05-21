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Гала-концерт "Добровидения" пройдет 24 мая в Санкт-Петербурге

Общество

Завершается подготовка к гала-концерту лауреатов и почетных гостей VI Международного фестиваля народной песни "Добровидение", который состоится 24 мая 2021 года, в День славянской культуры и письменности (приуроченный, в свою очередь, к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия), на площадке многофункционального спортивно-концертного комплекса "Сибур Арена" в Санкт-Петербурге.

Гала-концерт "Добровидения" пройдет 24 мая в Санкт-Петербурге

В гала-концерте примут участие:

  • Государственный Омский русский народный хор,
  • Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени А. Н. Квасова,
  • ансамбль народной музыки "Ватага",
  • победители шоу "Голос" иеромонах Фотий и Петр Захаров,
  • ансамбль "Пташица",
  • хор Валаамского монастыря и другие исполнители.

Почетный гость программы — российский центр "Играй, гармонь" Первого канала с Анастасией и Захаром Заволокиными.

Фестиваль традиционно поддерживают известные политики и общественные деятели. В 2016 году начало фестивалю "Добровидение" положили:

  • Герой Советского Союза космонавт Валентина Терешкова,
  • народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Иосиф Кобзон,
  • депутат Государственной думы РФ Олег Нилов, которые выступили в качестве учредителей "Добровидения".

Генеральный партнер конкурса — социальный предприниматель и меценат Роман Викторович Василенко, инициатор ряда социальных проектов, в том числе Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей". Фестивалю оказывают финансовую помощь также ПАО "Газпром", АО "Россельхозбанк", ОАО "РЖД".

Как отмечает учредитель "Добровидения" и председатель его оргкомитета депутат Государственной думы от "Справедливой России" Олег Нилов, фестиваль задумывался как своего рода духовно-нравственный ответ "Евровидению", которое в последние годы все больше скатывается к тиражированию и пропаганде сомнительных, псевдокультурных ценностей.

Главное предназначение "Добровидения", по его словам, в сохранении народов и их ценностей, в продвижении народного фольклора и народных традиций, которые складывались веками и несли в себе народный ген, самую суть народной ментальности.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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