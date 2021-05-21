Оксану Пушкину в Госдуме заменит Денис Майданов

Партия "Единая Россия", от которой Оксана Пушкина избиралась пять лет назад, вычеркнула телеведущую, которая пыталась продвинуть закон о домашнем насилии, из списка партийных праймериз.

Оксана Пушкина

После сентябрьских выборов ожидается существенное обновление состава Госдумы. Половина её теперь продвигается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Вместо Оксаны Пушкиной в "ЕД" позвали исполнителя Дениса Майданова.

Денис Майданов

Общественность уже называла отзыв Оксаны Пушкиной из Госдумы одной из серьёзных потерь. Телеведущая активно боролась за права женщин, предлагая к принятию закон о насилии в семье.

"Мне сложно сказать, почему ставка сделана не на меня, а на другого человека, — цитирует слова Оксаны Пушкиной "Собседник". — Причины такого решения мне по-прежнему никто не объяснил. Рискну предположить, что дело в моей принципиальной позиции по целому ряду вопросов. За время моей работы в Госдуме в российской политике произошёл резкий консервативный поворот, но я по-прежнему придерживаюсь тех же принципов, с которыми шла на выборы. В последнее время вокруг понятия "феминизм" возникает много споров, и уже не до конца ясно, как его понимать. Я выступаю за равные права и возможности для женщин и мужчин, поэтому я феминистка".

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