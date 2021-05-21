Клёш в стиле 70-х: названы самые модные джинсы этого сезона

Самыми модные джинсы в этом сезоне — это клёш, сообщил в эфире "Радио 1" стилист и телеведущий Влад Лисовец.

"Джинсы клёш, в стиле 70-х, с завышенной талией самые модные в этом сезоне. Они должны быть голубого цвета, винтажными. Укороченные, обрезанные ножницами джинсы, которые мы носили последние три года, уходят в прошлое", — пояснил он.

Джинсы клёш будут хорошо смотреться с клетчатой рубашкой, блузкой. Что касается обуви, то клёш носят с ботинками на каблуке или кедами.

Лисовец рекомендуется пополнить свой гардероб разными силуэтами джинсов, платьев и другой одеждой, чтобы каждый раз создавать новый образ. Также он призвал отказаться от джинсов-скинни.

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