Как защитить психику от негативной информации? Советы психологов

Психологи бьют тревогу: люди теряют связь с реальной жизнью и погружаются в пучину негативной информации, полученной из различных СМИ. Многие даже теряют сон и аппетит.

Эксперты объяснили, как оставаться в информационном поле, не попадая при этом в ловушку зависимости от него, сообщает сайт Москва 24.

В первую очередь не стоит просматривать перед сном ленты хроник происшествий и соцсетей. Этот процесс буквально "засасывает" людей, в результате мозг перегружается информацией, а жизненная энергия тратится на переработку и усвоение этого потока. В итоге человек теряет интерес к собственной жизни, пояснила аналитический психолог, системный семейный терапевт Ольга Марьяж.

Самый опасный информационный шум тот, который несёт новости о катастрофах, ДТП, убийствах, жертвах, войнах и насилии. Иногда в информационную ловушку попадают целые семьи. В такой опасной среде возникают конфликты.

Информационную зависимость нужно "лечить"

По словам Ольги Марьяж, в трудных случаях стоит обратиться к специалисту, который поможет понять, почему человек испытывает потребность погружаться в негативный поток информации.

"Причина часто кроется в личных психологических травмах человека, в историях его рода, а такая потребность смотреть на катастрофы и боль является компенсацией травмы", — пояснила специалист.

Детский и семейный психолог Екатерина Маденко советует "переключаться" с негатива на что-то хорошее, найти то, что доставляет радость — искусство, спорт, природа. Также полезно общение с приятными людьми.

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