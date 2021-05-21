Песков объяснил пользу фейков

Фейковые новости — один из инструментов информационных войн. Поэтому они никуда не денутся из медийного пространства. От них даже есть некоторая польза.

О пользе фейковых новостей рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание", он назвал фейки "разнокалиберными орудиями" в информационных войнах.

"Благо фейкньюс может состоять только в том, что вы понимаете и отдаёте себе отчёт в том, что это фейкньюс, что вы знаете врага в лицо. Ложь, она во благо на самом деле не может быть никогда", — заявил Песков.

Он пояснил, что фейки были, есть и, несомненно, будут появляться и далее в информационном пространстве. Однако против них всё же есть достаточно надёжная защита.

"Противопоставлять этому можно и нужно только знания и цифровую гигиену. Не берите на правду всё, что вы читаете, будьте пытливыми, проверяйте, думайте", — призвал он слушателей.

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