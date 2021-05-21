В лесу под Казанью нашли украшения на 160 миллионов рублей

Драгоценности были похищены гражданином Колумбии у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Более двух лет сотрудники полиции отыскивали пропавшие ценности.

Преступление было совершено в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка".

Злоумышленник из Колумбии по имени Эдгар Алехандро Валеро сбежал, но его удалось найти. Именно он украл у представителя ювелирной фирмы чемодан с дорогостоящими украшениями.

"По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан", — цитирует слова Life. ru официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступник признался, что спрятал похищенное в лесу под Казанью, не назвав при этом точного места тайника. Следователи обследовали солидную площадь лесополосы. Поиски увенчались успехом — полицейские нашли четыре мешка с ювелирными украшениями. Ценности вернут законному владельцу.

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