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Коженов: реальнее инопланетянами мигрантов заменить, чем осуждёнными

Общество

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний России о замене иностранных гастарбайтеров на заключенных.

Коженов: реальнее инопланетянами мигрантов заменить, чем осуждёнными

По мнению Коженова, более реалистичными были бы планы по привлечению на работу инопланетян:

"Отправить сообщение в космос, чтобы они прилетели и сделали ту работу, которую планирует руководитель ФСИН. Мне кажется, это ближе к тому, что возможно в реальном мире. Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют и им есть, где спать. Зачем им работать?" (цитата интернет-издания "Подъём")

Напомним, 20 мая Александр Калашников предложил привлечь осужденных к работе, чтобы помочь исправить острый дефицит трудовых мигрантов в стране из-за коронавирусного кризиса.

Руководитель ФСИН предположил, что осужденные могут быть использованы в строительном секторе, который страдает от серьезной нехватки рабочей силы, вызванной закрытыми границами и сокращением международных поездок. В частности, люди из Средней Азии, которые ранее были ценным источником дешевой рабочей силы для российского бизнеса, застряли в своих родных странах.

По мнению Калашникова, лучший способ решить эту проблему — заставить заключенных работать. Он даже предложил построить для них новое жилье, расположенное рядом с местом работы.

В апреле Дмитрий Песков констатировал: Россия отчаянно нуждается в мигрантах, поскольку в декабре "потеряла около пяти миллионов иностранных жителей, которые из-за COVID вынужденно вернулись домой".

  • В настоящее время число мигрантов сократилось примерно до 6,3 миллиона

И, к слову, идея использования "тюремного труда" ранее уже звучала в России. Так, в начале этого года предлагалось использовать труд "сидельцев" на БАМе и Транссибе.

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МИГРАНТЫ: жертвы или преступники?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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