90% мороженого в российских магазинах содержит бактерии и антибиотики

90% мороженого, представленного на российском, не соответствует необходимым требованиям к качеству продукции, сообщили в интервью "Известиям" в пресс-службе "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ). Только к 10% продукции не было никаких претензий.

Специалисты провели мониторинг качества мороженого с помощью независимых экспертиз Роспотребнадзора и Роскачества. Эксперты обнаружили в составе продукта разных марок антибиотики, крахмал, растительные жиры и бактерии кишечной палочки.

По данным Россельхознадзора, в последние годы доля фальсификата на рынке молочной продукции составляет около 20%, а по некоторым категориям достигает 50%.

Обязательная маркировка мороженого будет введена с 1 июня.

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