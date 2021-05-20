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90% мороженого в российских магазинах содержит бактерии и антибиотики

Общество

90% мороженого, представленного на российском, не соответствует необходимым требованиям к качеству продукции, сообщили в интервью "Известиям" в пресс-службе "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ). Только к 10% продукции не было никаких претензий.

Специалисты провели мониторинг качества мороженого с помощью независимых экспертиз Роспотребнадзора и Роскачества. Эксперты обнаружили в составе продукта разных марок антибиотики, крахмал, растительные жиры и бактерии кишечной палочки.

По данным Россельхознадзора, в последние годы доля фальсификата на рынке молочной продукции составляет около 20%, а по некоторым категориям достигает 50%.

Обязательная маркировка мороженого будет введена с 1 июня.

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Как выбрать качественное мороженое?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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