ОК запустили новый сервис для юридических лиц

Теперь у администраторов групп и бизнес-профилей появилась возможность пополнять бюджет рекламного кабинета в ОК на базе технологий myTarget с помощью безналичного расчёта от юридического лица. До этого пополнить баланс можно было только через банковскую карту.

Опция будет доступна самозанятым, ИП и юридическим лицам.

В конце каждого месяца на основе данных о расходах, юрлица смогут получить пакет закрывающих документов в электронном виде. Сумма пополнения и стоимость всех рекламных размещений уже включает в себя НДС. Контролировать расходы можно в разделе "История транзакций".

Новым сервисом смогут воспользоваться только резиденты РФ.

Пополнение баланса рекламного кабинета ОК возможно в веб-версии соцсети. Управлять рекламными кампаниями можно через мобильную версию и приложения для Android.

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