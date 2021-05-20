EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Рособрнадзора прояснил судьбу ЕГЭ по математике
Зеленский воздержался от оценочных суждений в адрес Путина
В Сахалинской области лесничие застрелили медведя-убийцу
Ирина Слуцкая высказалась о харассменте в спорте
Россия вывезет более 400 человек из Сектора Газа
Зеленский хочет подключить США к дискуссии по Донбассу
Переболевший принц Уильям привился от COVID-19
Украинскую модель изнасиловали после скандальной фотосессии в Дубае
Королевская семья проигнорировала годовщину свадьбы Гарри и Меган

ОК запустили новый сервис для юридических лиц

Общество » Соцсети » Одноклассники

Теперь у администраторов групп и бизнес-профилей появилась возможность пополнять бюджет рекламного кабинета в ОК на базе технологий myTarget с помощью безналичного расчёта от юридического лица. До этого пополнить баланс можно было только через банковскую карту.

Опция будет доступна самозанятым, ИП и юридическим лицам.

В конце каждого месяца на основе данных о расходах, юрлица смогут получить пакет закрывающих документов в электронном виде. Сумма пополнения и стоимость всех рекламных размещений уже включает в себя НДС. Контролировать расходы можно в разделе "История транзакций".

Новым сервисом смогут воспользоваться только резиденты РФ.

Пополнение баланса рекламного кабинета ОК возможно в веб-версии соцсети. Управлять рекламными кампаниями можно через мобильную версию и приложения для Android.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Оплатить Одноклассники через Сбербанк как пополнить?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует
В Сахалинской области лесничие застрелили медведя-убийцу
Ирина Слуцкая высказалась о харассменте в спорте
Россия вывезет более 400 человек из Сектора Газа
Зеленский хочет подключить США к дискуссии по Донбассу
Переболевший принц Уильям привился от COVID-19
Украинскую модель изнасиловали после скандальной фотосессии в Дубае
Могут ли власти заставить россиян прививаться от "ковида"
День фармацевта: для кого праздник, а для кого – чествование лжецов
Королевская семья проигнорировала годовщину свадьбы Гарри и Меган
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников