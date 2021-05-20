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Мишустин призвал включить вакцинацию от COVID в календарь прививок

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса должна продолжаться до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.

Мишустин призвал включить вакцинацию от COVID в календарь прививок

"Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок", — заявил Мишустин на совещании.

Для обеспечения такой меры кабмин разработал изменения в закон об иммунопрофилактике. Чтобы прививка от COVID была бесплатной, на вакцинацию в 2021 году будет направлено 26 млрд рублей.

Календарь прививок

В данный момент в календаре прививок находится вакцинация (ревакцинация) от таких болезней:

  • геппатит В;
  • туберкулёз;
  • пневомкокковая инфекция;
  • дифтерия, коклюш, столбняк;
  • полиомелит;
  • гемофильная инфекция (группы риска);
  • корь, краснуха, паротит;
  • грипп (отдельные категории).

Обязательная вакцинация

19 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти могли бы рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, вопрос должен быть проработан юристами и людьми, которые непосредственно осуществляют вакцинацию.

В Кремле ответили, что власти не рассматривают вопрос об обязательной вакцинации.

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Так ли безопасна российская вакцина?
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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