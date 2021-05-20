Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса должна продолжаться до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.
"Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок", — заявил Мишустин на совещании.
Для обеспечения такой меры кабмин разработал изменения в закон об иммунопрофилактике. Чтобы прививка от COVID была бесплатной, на вакцинацию в 2021 году будет направлено 26 млрд рублей.
В данный момент в календаре прививок находится вакцинация (ревакцинация) от таких болезней:
19 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти могли бы рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, вопрос должен быть проработан юристами и людьми, которые непосредственно осуществляют вакцинацию.
В Кремле ответили, что власти не рассматривают вопрос об обязательной вакцинации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.