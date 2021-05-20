Профсоюз полиции прокомментировал увольнение слившего допрос казанского стрелка

Полицейский, опубликовавший видео допроса "казанского стрелка", не только допустил грубое нарушение служебной дисциплины, но и "подставил" своё начальство.

Поэтому, кроме увольнения из рядов МВД на законных основаниях, ему может грозить и уголовная ответственность, считает председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Досталось в этой истории и непосредственному руководителю уволенного сотрудника: он понижен в должности и лишён премии "за недосмотр".

"Дело в том, что материалы уголовного дела не подлежат разглашению до определённого момента. Поэтому здесь всё сделано было совершенно правильно и никаких вопросов быть не может. Ещё хорошо, если на него уголовное дело не возбудят. Вот так хайпанул: и начальника подставил, и сам погоны не сберёг", — оценил ситуацию Михаил Пашкин в беседе с "Общественной службой новостей".

Начальник юридического отдела профсоюза Юрий Гришаков пояснил, в каком случае бывшего оперуполномоченного может ожидать уголовное преследование. По его словам, если съёмка производилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий, значит можно говорить о "сливе" материалов, относящихся к уголовному делу "казанского стрелка".

"По факту, он предоставил сведения, ставшие ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей не имея на то полномочий. Это грубое нарушение служебной дисциплины. За это можно уволить. Уголовка вряд ли его ждёт. Потому что он не следователь и не факт, что видео войдёт в материалы дела", — уточнил он.

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