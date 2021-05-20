В Госдуме рассказали о рисках замены трудовых мигрантов на заключённых

Депутат Госдумы Владимир Гутенёв отреагировал на предложение директора ФСИН Александра Калашникова предоставить заключённым право работать на объектах за пределами колоний. По мнению Калашникова, это поможет решить проблему необходимости трудовых мигрантов, а также социализировать отбывающих наказание.

"Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату", — заявил Калашников.

Реакция в Госдуме

Гутенёв отметил, что приветствует возможность заключённых работать, а не демонстрировать то, что они "встали на путь исправления" ради УДО. Вместе с тем, он заявил, что необходимо развивать производства в системе ФСИН.

Кроме того, депутат считает, что с привлечением к работе заключённых бизнес забудет о том, что необходимо инвестировать в современные технологии.

"Привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, тянет за собой риск дальнейшего отсутствия мотивации для бизнеса по внедрению современных технологий", — приводит RT слова Гутенёва.