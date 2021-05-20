Депутат Госдумы Владимир Гутенёв отреагировал на предложение директора ФСИН Александра Калашникова предоставить заключённым право работать на объектах за пределами колоний. По мнению Калашникова, это поможет решить проблему необходимости трудовых мигрантов, а также социализировать отбывающих наказание.
"Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату", — заявил Калашников.
Гутенёв отметил, что приветствует возможность заключённых работать, а не демонстрировать то, что они "встали на путь исправления" ради УДО. Вместе с тем, он заявил, что необходимо развивать производства в системе ФСИН.
Кроме того, депутат считает, что с привлечением к работе заключённых бизнес забудет о том, что необходимо инвестировать в современные технологии.
"Привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, тянет за собой риск дальнейшего отсутствия мотивации для бизнеса по внедрению современных технологий", — приводит RT слова Гутенёва.
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