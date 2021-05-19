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Садовод перечислил причины небывалого нашествия майских жуков

Общество

Московскую область атаковали майские жуки. Тучи насекомых слетаются на недавно распустившуюся листву. Такая активность связана с биологическими процессами, сообщил в интервью "Радио 1" садовод Рустам Расулов.

Садовод перечислил причины небывалого нашествия майских жуков

По словам специалиста, майские жуки появляются на свет в среднем с интервалами каждые четыре-пять лет. В этом году пришло их время.

"В этом году коричневые хрущи вылупляются и нападают на листву, причём делают это где-то в 10 вечера, когда вылезают из-под земли. "Мальчики" и "девочки" встречаются, потом "девочки" уходят под землю, чтобы отложить яйца. Они это делают два-три раза в месяц. Потом появляются личинки, которые будут три-четыре года жить в земле, а затем вылупятся", — пояснил Расулов.

Больше всего майские жуки любят клубнику садовые деревья. Коричневые жуки предпочитают дуб и берёзу.

А вот сиренью, ясенем, клевером и люпинами они не интересуются.

По словам садовода, спасти садовые и огородные растения от майских жуков очень сложно. Но можно защититься от их жужжания.

"Я беру лампочку светлого цвета, вставляю её в плафон, а впереди ставлю белую, натянутую на раму простыню. Они прилетают, ударяются об неё и падают вниз. А внизу я ставлю ведро с водой. Упав в него, они уже оттуда не вылезают", — заверил садовод.

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Майский жук и интересные факты о нем
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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