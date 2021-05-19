Глава Чеченской республики не оставил без внимания дерзкий выпад со стороны одного из своих подписчиков в Instagram.
Рамзан Кадыров в режиме онлайн обратился к человеку, позволившему себе написать оскорбительный комментарий в его официальном аккаунте.
Один из интернет-пользователей под постом Рамзана Ахматовича оставил негативную надпись.
"Ты не человек, ты шайтан", — написал один из фолловеров (шайтан — в исламском богословии представитель категории злых духов, враждебных Аллаху и людям - прим.ред.).
Кадыров снял видеообращение к человеку и даже сделал скрин его комментария, чтобы лучше запомнить ник пользователя в социальных сетях.
"Я тебя найду, мы поговорим и выясним, кто из нас шайтан. Сейчас ты, наверное, уже делаешь завещание. Данные свои пришли мне в директ, мы посмотрим, кто из нас шайтан. Шайтанов я уничтожал, и тебя уничтожу", — заявил Кадыров, посмеиваясь после каждой фразы так, что в Сети не могли понять, шутит ли чеченский лидер или всерьёз собирается наказать своего обидчика.
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