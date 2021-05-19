Суд оштрафовал "Новую газету" за статью о провокаторах на митингах Навального

Басманный суд Москвы признал "Новую газету" и главного редактора издания Дмитрия Муратова виновными в распространении заведомо недостоверной информации общественного значения (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Газета заплатит 200 тыс. рублей штрафа, редактор — 60 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Суд признал недостоверной статью журналистки Татьяны Юрасовой о митингах в поддержку Алексея Навального. В материале утверждалось, что в одном из пансионатов Подмосковья готовились провокаторы для участия в незаконных акциях, которые должны были скомпроментировать протест.

Генеральной прокуратуре не удалось установить факты, указанные в статье, — "обучения лиц" для участия в акциях не было.