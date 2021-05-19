Пригожин приравнял иноагентов к врагам народа

В среду, 19 мая, петербургский предприниматель Евгений Пригожин дал жесткий ответ журналистке медиа "Медуза" (издание-иноагент) Лиле Яппаровой на запрос о фильме "Турист" про события в Центральноафриканской Республике.

Журналистка обратилась к бизнесмену с рядом провокационных вопросов, однако тот осадил Яппарову и поставил её на место. Пригожин сравнил сотрудницу "Медузы" с врагом времен Советского Союза. Он напомнил, что признанное иностранным агентом издание пытается не только обелить преступления коллективного Запада, но и очернить все доброе и великое, созданное Российской Федерацией. Полный ответ Пригожина появился в официальном сообществе пресс-центра "Конкорда".

Предприниматель рассказал о роли российских инструкторов, которые работают в Содружестве офицеров за международную безопасность. Они вместе с военнослужащими ЦАР освободили территорию африканского государства, которая в два раза больше Франции.

"Российским инструкторам низкий поклон и слава", — подчеркнул Пригожин.

Он отметил, что фильм "Турист" посвящен героям, которыми гордятся россияне.

Бизнесмен напомнил журналистке, что она работает на иноагента и рупор вражеской пропаганды. Пригожин предложил Яппаровой рассказать о "преступлениях" инструкторов из РФ громко и прямо.

Предприниматель отметил, что "расчленит" сотрудницу "Медузы" в суде, если официальное расследование властей ЦАР не подтвердит этих фактов.

"В общем, смотрите фильм и стыдитесь своей жизни, пока другие россияне получают удовольствие", — резюмировал Пригожин.