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Генерал-майор юстиции назвал первопричину трагедии в Казани

Общество

Каждый случай деструктивного поведения подростков индивидуален. Но их объединяет то, что в каждом таком случае подросток оказался в сложной жизненной ситуации.

Генерал-майор юстиции назвал первопричину трагедии в Казани

По мнению генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, первопричиной казанской трагедии, где 11 мая 2021 года 19-летний студент Ильназ Галявиев расстрелял девять человек, и других подобных преступлений являются не психические проблемы и не обилие негативного контента и провокаторов в интернете. Первоисточником всегда являются отношения в семье такого подростка.

Зачастую родители беспокоятся лишь о том, чтобы обеспечить своего ребёнка материально: купить ему компьютер, заработать на отдельную квартиру. А важным для ребёнка проблемам не уделяется внимания совершенно, отметил Игорь Комиссаров в беседе с RT.

"А ребёнку не квартира нужна, а любовь. Необходимо, чтобы с ребёнком был контакт, иначе из сложной ситуации он найдёт неправильный выход", — подчеркнул бывший старший помощник главы СК РФ.

Интернет же — просто источник информации. И ребёнок, оставшись один на один со своими проблемами, начинает самостоятельно искать выход из сложной для него ситуации, что может привести к непоправимым последствиям.

"Если подросток здоров, его любят в семье, грамотно предупреждён родителями, в школе предупреждён, то он такой деструктивный контент прочитает и посмеётся. И тогда никакой советчик в интернете существенной роли для него не сыграет", — уверен Игорь Комиссаров.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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