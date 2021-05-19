Медведев заявил о возможной обязательной вакцинации от COVID в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что может допустить переход на обязательную вакцинацию от коронавируса в России. По его словам, необходимо определить, что важнее — ценность отдельной жизни или защита всего населения.

Медведев добавил, что вопрос должен быть проработан юристами и людьми, которые "практически занимаются вакцинацией". По его словам, власти сейчас исходят из "добровольности прививок".

"Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", — заявил Медведев в рамках Петербургского международного юридического форума.

Вакцинация от COVID

В данный момент в России доступны три вакцины от коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Правительство ранее сообщало, что первый компонент вакцины получили более 25 млн человек. Из них вторым компонентом привиты более 9,4 млн россиян.

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