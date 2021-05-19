На курорте "Роза Хутор" открылась уникальная выставка монет

Уникальную коллекцию монет и купюр можно увидеть в павильоне "Суздаль" этно-комплекса "Моя Россия".

Экспозиция наглядно демонстрирует развитие денежной системы страны с момента появления Древнерусского государства и до образования Российской Федерации в 1991 году. В экспозиции представлены более 900 образцов монет и купюр.

"Практически 30 процентов монет и купюр на выставке являются подлинными. Среди экспонатов — серебряные гривны — слитки. Каждое княжество отливало их из серебра, затем такие слитки рубили на части, отсюда и произошло слово "рубль", — рассказала куратор выставки Ксения Филимонова.

Здесь можно увидеть чешуйки, пряслица, ракушки каури, которые использовали наши предки для размена, бородовой знак Петра I и даже квадратные монеты. В коллекции имеются и настоящая монета-великан — сестрорецкий медный рубль 1771 года весом 930 граммов и первые бумажные купюры, выпущенные при Екатерине II.

Отдельная экскурсия расскажет о самых удивительных платежных средствах, например, о деньгах из тюленьей кожи.

Выставка "История денег России" работает в павильоне "Суздаль" комплекса "Моя Россия" ежедневно с 10:00 до 19:00.