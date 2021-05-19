Судебные приставы назвали количество "невыездных" россиян

Менее чем за год количество должников, получивших статус "невыездных", увеличилось почти вдвое. По данным ФССП на апрель 2021 года, их стало семь миллионов.

Всего десять месяцев назад "невыездными" в России были около четырёх миллионов должников. Напомним, ограничение на выезд за пределы страны накладывается, если сумма накопленного долга более 30 тыс. руб, а просрочка превышает 90 дней.

"Всего на 1 апреля текущего года в России заведено 65,2 млн исполнительных производств", — сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов.

В долгах россиян виновата пандемия

И хотя на одного должника может быть заведено сразу несколько исполнительных производств, в целом эта цифра даёт представление о том, сколько в России людей, обременённых долгами. Специалисты сходятся во мнении, что накоплению задолженностей способствует, в первую очередь, пандемия с вытекающими из неё ограничениями и, как следствие, резкое падение уровня доходов населения. Люди пытаются сохранить привычный уровень жизни, но из-за нехватки денежных средств вынуждены влезать в долги.

В большинстве случаев долги начинают накапливаться не из-за безалаберности плательщика, а из-за выбора между оплатой кредита и первоочередными расходами на жизнь. Ситуация начнёт выравниваться, лишь когда экономика восстановится после пандемии, прогнозируют эксперты.

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