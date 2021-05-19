Менее чем за год количество должников, получивших статус "невыездных", увеличилось почти вдвое. По данным ФССП на апрель 2021 года, их стало семь миллионов.
Всего десять месяцев назад "невыездными" в России были около четырёх миллионов должников. Напомним, ограничение на выезд за пределы страны накладывается, если сумма накопленного долга более 30 тыс. руб, а просрочка превышает 90 дней.
"Всего на 1 апреля текущего года в России заведено 65,2 млн исполнительных производств", — сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов.
И хотя на одного должника может быть заведено сразу несколько исполнительных производств, в целом эта цифра даёт представление о том, сколько в России людей, обременённых долгами. Специалисты сходятся во мнении, что накоплению задолженностей способствует, в первую очередь, пандемия с вытекающими из неё ограничениями и, как следствие, резкое падение уровня доходов населения. Люди пытаются сохранить привычный уровень жизни, но из-за нехватки денежных средств вынуждены влезать в долги.
В большинстве случаев долги начинают накапливаться не из-за безалаберности плательщика, а из-за выбора между оплатой кредита и первоочередными расходами на жизнь. Ситуация начнёт выравниваться, лишь когда экономика восстановится после пандемии, прогнозируют эксперты.
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