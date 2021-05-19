Евгений Пригожин назвал Бориса Эйфмана гордостью петербуржцев

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский безосновательно обвинил балетмейстера Бориса Эйфмана в поджоге после пожара в Доходном доме Басевича. Предприниматель Евгений Пригожин предложил последнему помочь адвокатами в суде.

В нежилом аварийном доме №7 вечером 18 мая произошел пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности. Прибывшие пожарные быстро локализовали возгорание. Сейчас причины пожара устанавливаются.

В это время петербургский депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский написал в своем Telegram-канале, что виноват в пожаре балетмейстер Бориса Эйфман. Он также пообещал сделать все, чтобы ему не досталось звания почетного гражданина города.

Пресс-служба компании "Конкорд" передала слова петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

"Господин Борис Вишневский в своем стремлении дешево хайпануть абсолютно заигрался. Петербург для России всегда был городом выдающихся людей, особенно в сфере культуры. Безусловно Вишневский к такой категории не относится и является негативным явлением для нашего города. А вот Борис Эйфман, создает основу гордости петербуржцев. В случае желания господина Эйфмана с удовольствием подключу своих юристов и "расчленю" хайпующего депутата как насекомое. Избавим город от политических опарышей".

Дом Басевича на Большой Пушкарской 7 передали под апартаменты для труппы Бориса Эйфмана. Здание должны частично снести, сохранив фасад и несколько этажей. Борис Вишневский и группа так называемых "градозащитников" выступают против решения Смольного.