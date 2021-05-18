Климатологи предрекли России природные бедствия летом

Ведущий научный сотрудник РАН Алексей Карнаухов заявил, что сейчас в России наблюдается температурная аномалия. По его словам, в мае более 30 градусов — слишком много.

Специалист по природным катастрофам отметил, что из-за высокой температуры непременно будут гореть леса.

"К сожалению, леса не могут быстро подстроиться… Глобальное потепление делает климат жарче, более сухим, и поэтому лесные пожары стали стихийным бедствием", — приводит URA.RU слова Карнаухова.

По словам кандидата географических наук, преподавателя ЧГУ Екатерины Пестряковой, аномальная жара в летние месяцы приведёт к большому количеству пожаров по всей России.

"Сейчас мы спасаемся, хоть ночью прохладно. Но в июле, когда температура ночью выше 20 градусов, то это, конечно, аномально", — заявила Пестрякова.

Ранее сообщалось, что в Москве был побит температурный рекорд 70-летней давности.

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