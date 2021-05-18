Евровидение-2021 покажут в группе Первого канала в ОК

Пользователи ОК смогут посмотреть конкурс "Евровидение" не выходя из любимой соцсети.

Мероприятие проходит с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Первый канал покажет полуфиналы и финал Евровидения-2021 в своих официальных группах в VK и ОК.

Первый полуфинал состоится 18 мая, второй — 20 мая, а 22 мая в 22:00 начнётся трансляция онлайн-конкурса.

Манижа со своей песней RUSSIAN WOMAN выступает под номером три.

К старту "Евровидения" ОК планируют запустить отдельную ленту в разделе "Рекомендации". Там будут собраны все публикации СМИ о песенном конкурсе.

Кроме того, у пользователей будет возможность пообщаться в Манижей. Онлайн-встреча с певицей состоится 20 мая.

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