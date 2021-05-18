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Госдума запретила звуковую рекламу в России

Общество

В России запретили звуковую рекламу. Депутаты Госдумы в III чтении приняли закон, запрещающий установку звуковое оборудование на крышах, стенах и других элементах зданий.

Инициатор проекта — Астраханская областная Дума.

Как сообщает ТАСС, документ вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

По словам авторов законопроекта, звуковая реклама в России стала слишком навязчивой.

Гражданам приходится по много раз в день слушать одну и ту же информацию из громкоговорителей, что не может не раздражать.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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