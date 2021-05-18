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Журналисты BBC пытались проникнуть в офис ФАН по поддельным документам

Общество

Сотрудники британского ВВС и издания "Новая газета" снимают в Санкт-Петербурге совместное расследование. Ради сюжета-провокации про закрытие организации-иноагента ФБК журналисты не гнушаются взламывать мессенджеры и даже подделывать документы от официальных городских комитетов.

Денис Коротков

 

Группа людей с видеокамерами, которая представилась сотрудниками ВВС, 14 мая попыталась проникнуть на территорию ЖК "Лахта-плаза", где располагается офис Федерального агентства новостей. Для того, чтобы пройти мимо охраны, журналисты показали документ, якобы выданный Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В бумаге говорится о разрешении на съемку панорамы "Лахта-центра", однако ее внешний вид вызвал подозрения у охраны комплекса.

Скрин документа
 

На предоставленном документе видно штамп комитета, однако заметно, что он напечатан на принтере. После того, как охранник сфотографировал бумагу и переслал ее журналистам ФАН, съемочная группа ВВС спешно покинула локацию. Тем не менее, представители британского издания продолжили снимать комплекс зданий на территории ЖК "Лахта-плаза" через забор.

Сотрудники ФАН опознали в одном из членов съемочной группы сотрудника ВВС Илью Барабанова. В документе, предоставленном охране, также фигурирует его фамилия. Журналист известен серией антироссийских материалов о трагедии "малазийского боинга" и "аннексии" Крыма.

Редакция ФАН обратилась в комитет по печати, чтобы проверить подлинность предоставленного документа. Сотрудники ведомства заверили, что бумага на фотографии — это подделка.

Очевидно, что сотрудники ВВС незаконно пытались попасть на территорию комплекса, где расположена редакция Федерального агентства новостей. С этой целью они решили воспользоваться сфальсифицированным документом, за что могут быть осуждены согласно статье 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации. За подделку официальных документов им может грозить до двух лет лишения свободы.

Заинтересовавшись настырностью британского СМИ, редакция ФАН решила отправить следом за журналистами одного из своих сотрудников. Он проследил путь Ильи Барабанова до кафе-пекарни "Волконский", где представители западной прессы встретились с журналистом "Новой газеты" Денисом Коротковым.

Спустя некоторое время сотрудник ФАН подсел к представителям медиа, представившись либеральным журналистом. В ходе беседы выяснились интересные подробности о редакционной политике изданий.

"Почти сразу что Коротков, что Барабанов начали жаловаться на то, как им плохо живется и работается в России. Они говорили про то, как ненавидят эту страну, что лучше работать против нее. Как хорошо жить в США. Больше говорил Барабанов. Он даже заявил, что это редакционная политика — работать против России", — пересказал их слова сотрудник ФАН.

В числе прочего, "расследователи" обсуждали феномен безнаказанности "Новой газеты", избегающей уголовной ответственности за антироссийские публикации. Журналист Денис Коротков упоминал неких "высоких покровителей", благодаря влиянию которых "Новой газете" разрешено все — вплоть до сотрудничества с иностранными спецслужбами.

В беседе либеральные журналисты обсуждали деятельность главы попечительского совета Медиагруппы "Патриот" Евгения Пригожина. Выяснилось, что днем ранее они проводили съемки возле офиса бизнесмена. Коротков и Барабанов рассказали, что работа пророссийских СМИ в составе медиагруппы, куда входит ФАН, мешает жить либеральной прессе.

В ходе разговора журналист ВВС предложил Короткову отправиться в Донбасс, чтобы получить фактуру для расследований. На это сотрудник "Новой газеты" ответил, что не поедет туда, поскольку опасается за свою жизнь.

"Меня там либо пристрелят, либо отравят кофе", — пояснил он.

Также Коротков негативно высказывался о деятельности телеканала "Санкт-Петербург", заявляя, что данное СМИ не показывает сюжеты про оппозицию.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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